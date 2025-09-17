Habertürk
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 17 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler 17 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler için 17 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 00:08 Güncelleme: 17.09.2025 - 00:08
        • 1

          Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Eylül 2025 son depremler listesi.

        • 2

          SON DEPREMLER LİSTESİ 16 EYLÜL

          2025-09-16 16:42:59 39.29722 27.91694 7.0 ML 1.5 Kırkağaç (Manisa)

          2025-09-16 16:38:11 39.1925 28.19472 6.93 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-16 16:34:45 39.20472 28.11944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-16 16:14:12 39.19556 28.25083 6.91 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-16 16:13:22 39.24306 28.19139 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-16 16:07:26 39.25139 28.07667 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-16 15:35:56 39.12889 28.24 7.39 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-16 15:35:08 39.11722 28.23639 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

        • 3

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        • 5
        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
