Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 16 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler için 16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 07:24 Güncelleme: 16.09.2025 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Eylül 2025 son depremler listesi.

        • 2

          MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01.58’de Muğla Dalaman merkezli bir sarsıntı kaydedildi.

          3.1 büyüklüğündeki deprem, 8.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Habertürk Anasayfa