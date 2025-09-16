Son depremler listesi 16 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?
Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler için 16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri...
- 1
Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Eylül 2025 son depremler listesi.
- 2
MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01.58’de Muğla Dalaman merkezli bir sarsıntı kaydedildi.
3.1 büyüklüğündeki deprem, 8.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- 3
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
-
- 4
- 5
- 6