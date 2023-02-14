9. günde iki kentte yaşam umudu!

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

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