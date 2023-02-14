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9. günde iki kentte yaşam umudu!

Yüreklerimizi kavuran Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından, arama kurtarma çalışmalarında 8 gün geride kalırken Kahramanmaraş'taki Seçkinler Apartmanı'nda ve Adıyaman'da can kurtarma çalışması yapılıyor

Giriş: 14.02.2023 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: 9. günde iki kentte yaşam umudu!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

SEÇKİNLER APARTMANI'NDA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Son olarak depremin 195. saatinde (saat: 07.30) Kahramanmaraş'taki Seçkinler Apartmanı'nda termal ölçüm cihazlarıyla alınan ısının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

ADIYAMAN'DA DA UMUT SÜRÜYOR

Öte yandan Adıyaman'daki Yenimahalle'de, 18 yaşındaki Muhammet isimli bir gence ulaşılmaya çalışılıyor.

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