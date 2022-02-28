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Son dakika deprem haberleri 28 Şubat | Kandilli ve AFAD son depremler listesi

28 Şubat Pazartesi günü hemen her gün olduğu gibi bugün de deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 28 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

28.02.2022 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA deprem haberleri 28 Şubat | Kandilli ve AFAD son depremler listesi - CANLI TABLO

28 Şubat Pazartesi günü hemen her gün olduğu gibi bugün de deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 28 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER - 28 ŞUBAT

AFAD SON DERPEMLER LİSTESİ - 28 ŞUBAT

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