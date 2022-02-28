28 Şubat Pazartesi günü hemen her gün olduğu gibi bugün de deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 28 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER - 28 ŞUBAT

AFAD SON DERPEMLER LİSTESİ - 28 ŞUBAT