Son dakika depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Özellikle Elazığ ve Dalaman'da meydana gelen depremler sonrası son dakika depremler tablosu merakla araştırılıyor. İşte, 28 Aralık son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU: