Ege Denizi'nde peş peşe deprem! 21 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama
Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından 21 Mart tarihli en son depremler inceleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde peş peşe deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
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Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe sallandı. İşte, 21 Mart 2025 Son depremler listesi...
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EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREM
Ege Denizi'nde peş peşe 3.1 ve 4.2 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 06.46’da 3,1; saat 06.47’de 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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21 MART 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
21-03-2025 06:47:26 36.6025 25.4622 7 MW 4.2 Ege Denizi
21-03-2025 06:46:01 36.6653 25.5803 7 ML 3.1 Ege Denizi
21-03-2025 04:03:22 40.9244 44.2194 7 ML 3.4 Lori (Ermenistan) - [47.53 km] Akyaka (Kars)
21-03-2025 03:38:52 38.1033 28.8353 10.01 ML 3.2 Buldan (Denizli)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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