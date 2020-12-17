Son dakika depremler tablosu 17 Aralık Perşembe günü yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ev AFAD tarafından yaşanan depremler anbean kaydediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli 17 Aralık son dakika depremler tablosu...

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU:

KANDİLLİ SON DEPREMLER: