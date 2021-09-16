Son depremler tablosu 16 Eylül Perşembe günü hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

İşte 16 Eylül Kandilli son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.09.16 14:06:16 37.9613 26.8317 13.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.09.16 13:48:10 37.8778 29.3193 5.0 -.- 3.4 3.5 KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 13:19:22 41.1987 43.9173 5.4 -.- 3.1 3.2 GURCISTAN İlksel 2021.09.16 13:10:26 38.9607 26.1662 7.4 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.09.16 13:06:00 37.8995 29.3045 4.2 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 12:40:26 40.0597 27.0380 8.9 -.- 1.9 -.- MALLI-CAN (CANAKKALE) İlksel 2021.09.16 12:37:43 39.0702 29.3150 5.6 -.- 2.0 -.- SARUHANLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2021.09.16 12:36:07 36.3892 36.9278 9.2 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel 2021.09.16 12:11:16 38.1633 26.1882 21.9 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel 2021.09.16 11:54:42 36.4478 27.2000 7.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.16 10:40:29 36.0723 22.9870 5.3 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.09.16 10:01:53 38.2142 44.5825 6.6 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2021.09.16 09:29:43 36.3917 27.0887 5.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.16 09:28:16 40.2073 25.2455 3.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.09.16 09:25:25 37.4787 32.1868 5.2 -.- 2.2 -.- YESILTEKKE-MERAM (KONYA) İlksel 2021.09.16 08:45:54 36.0007 24.0767 5.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.16 08:37:25 37.8492 29.3677 5.8 -.- 2.4 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 08:16:17 36.2453 27.0467 19.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.09.16 08:06:40 38.8303 43.4508 5.0 -.- 3.2 3.0 GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2021.09.16 08:03:54 37.8538 29.3202 15.5 -.- 1.7 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 07:46:49 37.9077 29.2733 11.0 -.- 0.9 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 07:44:39 36.4353 27.2215 14.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.16 07:43:25 37.8673 29.3220 8.4 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 07:32:41 36.4792 27.1627 25.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.16 07:12:34 36.3288 27.0975 13.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.09.16 07:09:56 37.8735 29.3388 14.8 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 06:42:02 37.8715 29.2927 7.4 -.- 1.9 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 06:41:31 36.4930 27.2148 24.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.16 06:28:53 36.3755 27.1818 23.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.16 06:19:15 37.9072 29.2750 15.5 -.- 1.4 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 06:17:21 37.8808 29.3145 12.1 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 06:10:13 37.8672 29.3118 5.5 -.- 2.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 06:05:02 37.8802 29.2975 5.4 -.- 3.8 3.8 KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 05:39:21 37.9552 26.8378 11.5 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.09.16 05:34:54 38.8430 27.0497 16.6 -.- 1.8 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel 2021.09.16 04:08:19 34.6260 32.0147 71.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.09.16 03:39:27 36.3273 26.9912 15.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.09.16 03:23:40 37.8142 29.6572 9.6 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2021.09.16 03:20:32 36.4593 27.2687 20.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.16 02:45:13 36.3618 27.1470 6.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel