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Son dakika deprem haberleri 16 Eylül: AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika depremler tablosu 16 Eylül Perşembe günü meydana gelen depremlerin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler için AFAD ve Kandilli son dakika depremler tablosunu haberimizde derledik. İşte 16 Eylül son dakika depremler listesi...

16.09.2021 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri 16 Eylül: AFAD ve Kandilli son depremler

Son depremler tablosu 16 Eylül Perşembe günü hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

İşte 16 Eylül Kandilli son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.09.16 14:06:16  37.9613   26.8317       13.8      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.16 13:48:10  37.8778   29.3193        5.0      -.-  3.4  3.5   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.16 13:19:22  41.1987   43.9173        5.4      -.-  3.1  3.2   GURCISTAN                                         İlksel
2021.09.16 13:10:26  38.9607   26.1662        7.4      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.09.16 13:06:00  37.8995   29.3045        4.2      -.-  1.6  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.16 12:40:26  40.0597   27.0380        8.9      -.-  1.9  -.-   MALLI-CAN (CANAKKALE)                             İlksel
2021.09.16 12:37:43  39.0702   29.3150        5.6      -.-  2.0  -.-   SARUHANLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                        İlksel
2021.09.16 12:36:07  36.3892   36.9278        9.2      -.-  2.5  -.-   SURIYE                                            İlksel
2021.09.16 12:11:16  38.1633   26.1882       21.9      -.-  1.4  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.09.16 11:54:42  36.4478   27.2000        7.8      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.16 10:40:29  36.0723   22.9870        5.3      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.09.16 10:01:53  38.2142   44.5825        6.6      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2021.09.16 09:29:43  36.3917   27.0887        5.3      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.16 09:28:16  40.2073   25.2455        3.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.09.16 09:25:25  37.4787   32.1868        5.2      -.-  2.2  -.-   YESILTEKKE-MERAM (KONYA)                          İlksel
2021.09.16 08:45:54  36.0007   24.0767        5.5      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.16 08:37:25  37.8492   29.3677        5.8      -.-  2.4  -.-   KAKLIK-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel
2021.09.16 08:16:17  36.2453   27.0467       19.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.16 08:06:40  38.8303   43.4508        5.0      -.-  3.2  3.0   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2021.09.16 08:03:54  37.8538   29.3202       15.5      -.-  1.7  -.-   KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.16 07:46:49  37.9077   29.2733       11.0      -.-  0.9  -.-   BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)                      İlksel
2021.09.16 07:44:39  36.4353   27.2215       14.7      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.16 07:43:25  37.8673   29.3220        8.4      -.-  2.3  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.16 07:32:41  36.4792   27.1627       25.5      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.16 07:12:34  36.3288   27.0975       13.5      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.16 07:09:56  37.8735   29.3388       14.8      -.-  1.6  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.16 06:42:02  37.8715   29.2927        7.4      -.-  1.9  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2021.09.16 06:41:31  36.4930   27.2148       24.4      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.16 06:28:53  36.3755   27.1818       23.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.16 06:19:15  37.9072   29.2750       15.5      -.-  1.4  -.-   BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)                      İlksel
2021.09.16 06:17:21  37.8808   29.3145       12.1      -.-  1.4  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.16 06:10:13  37.8672   29.3118        5.5      -.-  2.2  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.16 06:05:02  37.8802   29.2975        5.4      -.-  3.8  3.8   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.16 05:39:21  37.9552   26.8378       11.5      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.16 05:34:54  38.8430   27.0497       16.6      -.-  1.8  -.-   CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)                        İlksel
2021.09.16 04:08:19  34.6260   32.0147       71.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.16 03:39:27  36.3273   26.9912       15.5      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.16 03:23:40  37.8142   29.6572        9.6      -.-  1.3  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2021.09.16 03:20:32  36.4593   27.2687       20.2      -.-  1.8  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.09.16 02:45:13  36.3618   27.1470        6.8      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

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