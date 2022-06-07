Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın anlık olarak paylaştığı son dakika bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde bugün saat 11:01'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da yaşanan depremin yerin 4.68 kilometre altında meydana gelen deprem endişeye neden oldu.