Dehşet anlarından yeni görüntüler

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İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar ve Sığacık'taki dehşete düşüren su taşkınlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sığacık'ta vatandaşlar sahilden kaçmaya çalışırken, Seferihisar'da su taşkını sırasında 62 yaşındaki Ayhan Köksal arabasında mahsur kaldığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 10 dakika sonra ilçeye bağlı Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kaldı. Kıyıdaki teknelerin yanı sıra Kaleiçi'ne kadar gelen su, araçlar ve dükkanlara zarar verdi. Yaklaşık 1.5 metreyi bulan sular nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Taşkında, 86 yaşındaki yürüme güçlüğü çeken Fatma Erçetin, sulara kapılıp hayatını kaybetmişti.

Taşkınla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler dehşete düşürdü. Seferihisar'da denizin çekilmesinin ardından meydana gelen taşkın görüntülerine sahilde bulunan bir vatandaş görüntüledi. Suların hızla sahile geldiğini gören vatandaşların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Sığacık'ta ise, su taşkını sırasında 62 yaşındaki Ayhan Köksal arabasında mahsur kaldığı anları cep telefonu ile görüntüledi. Araçların sürüklendiği görüntüde Köksal'ın aracından çıkamayarak, çevredeki vatandaşlardan yardım istiyor.

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