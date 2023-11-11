Son dakika deprem haberi: Antalya depremle sallandı!
Son depremler listesi ve "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.05'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki son deprem nerede ne zaman oldu? İşte 11 Kasım son depremler Kandilli ve AFAD listesi...
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SON DEPREMLER TABLOSU... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan deprem sonrasında "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 11 Kasım AFAD ve Kandilli tablosu...
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DÜN HATAY'DA KORKUTAN DEPREM
9 Kasım'da AFAD verisi ile Hatay Kırıkhan'da saat 05.32'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANTALYA'DA DEPREM!
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.05'te yerin 89.75 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:
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