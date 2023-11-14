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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu? 14 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        Akdeniz'de deprem! 14 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Ülkemizin dört bir yanındaki fay hareketliliği ile deprem araştırmaları yoğunlaştı. Son dakika deprem sorgulamaları Akdeniz'de gerçekleşen depremin ardından arttı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken yeni sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 14 Kasım Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 07:51 Güncelleme: 14.11.2023 - 07:51
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          Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Burdur'da deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 14 Kasım Salı son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          AKDENİZ'DE DEPREM

          Kandilli Rasathanesi verisi ile Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        • 5
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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