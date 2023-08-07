Akdeniz'de endişelendiren deprem! 7 Ağustos Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. AFAD son depremler listesine göre; bugün Akdeniz'de ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. İşte 7 Ağustos 2023 bugün Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtı...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi anbean güncelleniyor. Son olarak bu sabah Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte, 7 Ağustos 2023 Pazartesi son depremler listesi...
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AKDENİZ 3.9 İLE SALLANDI!
7 Ağustos Pazartesi günü saat 11:09'da Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
AFAD açıklanan verilere göre 7 Ağustos Pazartesi günü saat 17.44'te Kahramanmaraş Onikişubat'ta deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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