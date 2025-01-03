Malatya ve İzmir deprem ile sallandı! 3 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 3 Ocak tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. AFAD verilerine göre, Malatya ve İzmir'de deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Ocak 2025 Son dakika depremler sorgulama...
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Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Malatya ve İzmir'de deprem meydana geldi. İşte, 3 Ocak 2025 Cuma son dakika depremler listesi...
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İZMİR DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:56’da Ege Denizi’nde İzmir Karaburun açıklarında deprem meydana geldi.
2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.41 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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MALATYA'DA DEPREM
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:47’de Malatya’nın Battalgazi ilçesinde deprem meydana geldi.
2.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.41 kilometre derinliğinde ölçüldü.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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