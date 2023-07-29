Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu araştırıyor. İşte, 29 Temmuz 2023 AFAD-Kandilli son dakika deprem haberleri...