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        Haberler Gündem Son dakika deprem haberi: 29 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Deprem mi oldu? 29 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yaşadığı şehirde sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan veriler ile "Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte 29 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 11:28
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu araştırıyor. İşte, 29 Temmuz 2023 AFAD-Kandilli son dakika deprem haberleri...

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM

          AFAD verisi ile en son 28 Temmuz 2023 dün akşam saat 20:38'de 3.8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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