Deprem mi oldu? 29 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yaşadığı şehirde sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan veriler ile "Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte 29 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu araştırıyor. İşte, 29 Temmuz 2023 AFAD-Kandilli son dakika deprem haberleri...
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BİNGÖL'DE DEPREM
AFAD verisi ile en son 28 Temmuz 2023 dün akşam saat 20:38'de 3.8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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