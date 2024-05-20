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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ | 20 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu?

        İzmir ve Adıyaman'da deprem! 20 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye ve komşularında meydana gelen sarsıntıların ardından 20 Mayıs tarihli en son depremler sorgulanıyor. Ülkemizde yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. İşte, 20 Mayıs 2024 son dakika depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 07:53 Güncelleme: 20.05.2024 - 07:53
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        • 1

          Coğrafi konumu sebebiyle aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeyecek kadar hafif olsa da kimisi endişeye neden oluyor. Bizler de sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini haberimizde derledik. İşte, 20 Mayıs 2024 Pazartesi son dakika depremler listesi...

        • 2

          İZMİR'DE DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 07:10'da İzmir'in Karaburun ilçesine 49.88 km uzaklıkta Ege Denizi'nde 1.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.32 km olarak kaydedildi.

        • 3

          ADIYAMAN 2.0 İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06.46'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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