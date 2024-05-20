Coğrafi konumu sebebiyle aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeyecek kadar hafif olsa da kimisi endişeye neden oluyor. Bizler de sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini haberimizde derledik. İşte, 20 Mayıs 2024 Pazartesi son dakika depremler listesi...