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        Haberler Gündem Son dakika deprem haberi: 2 Aralık Cumartesi az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Çankırı Ilgaz'da deprem! 2 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları Çankırı'da gerçekleşen depremin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken deprem verileri güncelleniyor. İşte 2 Aralık Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 07:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 07:18
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          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Çankırı'da deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 2 Aralık Cumartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          ÇANKIRI'DA DEPREM

          AFAD verisi ile 2 Aralık'ta Çankırı Ilgaz'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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