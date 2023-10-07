Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak paylaşılmaya devam ediyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve milyonlarca kişiyi etkilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi , Elazığ'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini sitesi üzerinden duyurdu. İşte 7 Ekim son depremler...