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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Elazığ'da deprem! 7 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Elazığ'da deprem! 7 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılmaktadır. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Ekim Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 20:01 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:01
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        • 1

          Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak paylaşılmaya devam ediyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve milyonlarca kişiyi etkilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi , Elazığ'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini sitesi üzerinden duyurdu. İşte 7 Ekim son depremler...

        • 2

          ELAZIĞ'DA DEPREM

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üssü olan bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

        • 3

          Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09.34'te Elazığ Gözebaşı'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 5.8 km derinlikte gerçekleşti.

        • 4

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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