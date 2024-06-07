Elazığ 2.8 ile sallandı! 7 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri gün içinde gelmeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyor. Gün içinde yaşanan en son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. İşte, 7 Haziran 2024 Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü...
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Coğrafi olarak aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Türkiye ve komşularında yaşanan sarsıntılar endişeye neden oluyor. Yurdumuzda yaşanan son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 7 Haziran 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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ELAZIĞ'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:40'ta Malatya'nın Darende ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.18 km olarak ölçüldü.
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AKDENİZ SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 05:06'da Antalya'nın Kaş içesine 7.84 km uzaklıkta Akdeniz açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 32.28 km olarak belirlendi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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