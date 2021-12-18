Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre depremin, 3.25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.