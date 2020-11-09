AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yunanistan'ın Larisa açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.16'ta meydana gelen depremin derinliği 3,6 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının Gökçeada'ya 229 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ