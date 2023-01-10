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Haberler Gündem Son dakika deprem haberi: Ege'de deprem! İzmir ve birçok ilden hissedildi... Ege'deki depremlerle ilgili Görür'den çarpıcı uyarı!

Son dakika haberi İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Midilli açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir'den de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'deki depremlerle ilgili olarak, "Midilli Adası’nın kuzey kısmında Edremit Körfezi'ne yakın kesimlerinde deprem oldu. Bu alanlar Körfezde etkin olan Edremit Fay Zonu ve onunla bağlantılı fay sistemi içerisinde. Biliyorsunuz, Edremit Fay zonu KAF’ın güney kolunun bir parçası. Bugün de daha büyük bir deprem oldu. Yarın ne olacağını bilemeyiz. İlgililer uyanık olmalı. İRAP çalışmaları ciddiye alınıp yapılmalı" dedi

Giriş: 10.01.2023 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberi: Ege'de deprem! İzmir ve birçok ilden hissedildi... Ege'deki depremlerle ilgili Görür'den çarpıcı uyarı!
Ege'deki depremlerle ilgili Görür'den çarpıcı uyarı!
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DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Midilli Adası, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem saat 10.38'de meydana geldi.

YERİN 15 KM ALTINDA OLDU

DHA'da yer alan habere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15.82 kilometre mesafede yerin 14.95 kilometre derinliğinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

İZMİR VE ÇANAKKALE'DEN HİSSEDİLDİ

Çanakkale'nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

GÖRÜR: YARIN NE OLACAĞINI BİLEMEYİZ

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'de peş peşe yaşanan depremlerle ilgili şu uyarıda bulundu:

"Bu bölgede dünkü deprem nedeniyle, deprem işinin ciddiye alınmasını, yerel yönetimlerin İRAP çalışmalarına önem vermesi gerektiğini söylemiş ve uyarmıştım. Bugün de daha büyük bir deprem oldu. Yarın ne olacağını bilemeyiz, artık deprem dirençli kentler konusunda ısrarlı olunmalı.

"KAF'IN GÜNEY KOLUNUN PARÇASI"

Midilli Adası’nın kuzey kısmında Edremit Körfezi'ne yakın kesimlerinde deprem oldu. Bu alanlar Körfezde etkin olan Edremit Fay Zonu ve onunla bağlantılı fay sistemi içerisinde. Biliyorsunuz, Edremit Fay zonu KAF’ın güney kolunun bir parçası. Burada depremler bir süredir devam ediyor. İlgililer uyanık olmalı. İRAP çalışmaları ciddiye alınıp yapılmalı."

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Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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