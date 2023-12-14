Bursa'da korkutan deprem! 13 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD, Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, meydana gelen depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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Edinilen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 23:04'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli son depremler listesi...
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BURSA'DA KORKUTAN DEPREM!
Son dakika haberine göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 23:04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:04'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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AKDENİZ VE GAZİANTEP DEPREM İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 13 Aralık Çarşamba günü saat 03:36'da Gaziantep Islahiye'de 3.6 büyüklüğünde, saat 05:43'te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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