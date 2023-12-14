Edinilen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 23:04'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli son depremler listesi...