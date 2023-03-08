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Deprem bölgesindeki veterinerler için bazı şartlar kaldırıldı

Deprem bölgesinde muayenehanesi ve polikliniği olan veteriner hekimler için düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre, 2 yıl boyunca muayenehane ve poliklinik için bölümler ile asgari ve teknik şartlardan bazıları aranmayacak

Giriş: 08.03.2023 - 08:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem bölgesindeki veterinerler için bazı şartlar kaldırıldı
HABERTURK.COM

Deprem bölgesinde çalışan veteriner hekimlerin poliklinikleri için yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, poliklinik ve muayenehane şartlarında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yer alan "Veteriner hekim muayenehane ve poliklinik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı.

Deprem bölgesinde görev yapan veterinerler için yapılan değişiklik 6 Şubat 2024'e kadar geçerli olacak.

MUAYENEHANENİN BÖLÜMLERİ, ASGARİ VE TEKNİK ŞARTLARI

Yönetmeliğe göre deprem bölgesinde görev yapan veteriner hekimlerin muayenehane ve poliklinik şartlarından, "Hayvan sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleriyle donanımlı ve her veteriner hekim için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner hekim odası bulunur. Hasta hayvanın muayene edileceği, veteriner hekimin aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması gibi görevleri icra edebileceği, içinde soğutucu dolap bulunan, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6m² büyüklüğünde muayene odası bulunur. Veteriner hekimin kullandığı alet, ekipman, giyeceklerin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı ve diğer odalardan ayrı müstakil bir bölüm hâlinde asgari 4m² büyüklüğünde malzeme odası bulunur" şartları aranmayacak.

POLİKLİNİKLERİN BÖLÜMLERİ, ASGARİ VE TEKNİK ŞARTLARI

Ayrıca önceki yönetmelikte bulunan "Asgari 6m² büyüklüğünde sorumlu veteriner hekim odası ile hayvan sahibiyle görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleri ile donanımlı her veteriner hekim için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner hekim odası olur. Hayvanların muayene edileceği, aşı, serum, biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu asgari 6m² büyüklüğünde iki adet muayene odası olur. Hastalara ait teşhis hizmetlerinde kullanılacak laboratuvar ve röntgen tertibatı oluşturulacaksa, bunlar için 4m² den az olmamak kaydıyla ayrı bir oda bulunur" şartlar da kaldırıldı.

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