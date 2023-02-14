Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.