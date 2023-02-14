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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son tahminlerine göre; deprem bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları ise 5-6 derece civarında seyrediyor. Türkiye geneli ise parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kar yağışlı, gece saatlerinde ise Karadeniz'in tamamı kar yağışlı olacak

Giriş: 14.02.2023 - 07:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberi: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu

ADANA °C, 13°C
Az bulutlu

ZONGULDAK -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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