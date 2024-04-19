Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM | Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 19 Nisan 2024 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

        Ege Denizi açıklarında İzmir'de deprem! 19 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. Son iki gündür Tokat'ın Sulusaray ilçesinde peş peşe depremler meydana geliyor. Bölgede artçı ve bağımsız sarsıntılar yaşanırken vatandaşlar endişeyle "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyorlar. Edinilen son bilgiye göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi yakınlarında Ege Denizi'nde son dakika deprem yaşandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 19 Nisan Cuma günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 08:13 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. Yurt genelinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Tokat'ta dün başlayan yer hareketleri devam ederken bölgede hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Ege Denizi açıklarında İzmir'de deprem meydana geldi. İşte, 19 Nisan Cuma son dakika depremler listesi haberimizin devamında...

        • 2

          EGE DENİZİ AÇIKLARINDA DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre; saat 11.02'de İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.97 km derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          TOKAT'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER!

          Tokat'ta dün başlayan deprem faaliyetleri iki gündür sürüyor. Bölgede çok sayıda deprem meydana gelirken son olarak saat 07.19'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3.3 büyüklüğünde ve saat 07:45'te 2.2 büyüklüğünde depremler yaşandı.

        • 4

          YOZGAT SALLANIYOR!

          Bölgede depremler devam ederken Tokat'ın yanı sıra Yozgat'ta da sarsıntı yaşanıyor. AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:56'da Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 km olarak ölçüldü.

        • 5

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Habertürk Anasayfa