Bingöl'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bingöl Yedisu'da 15:49'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 4.35 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem endişeye neden oldu.