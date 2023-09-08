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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM | Bartın ve Şanlıurfa'da deprem! 8 Eylül 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Bartın ve Şanlıurfa'da korkutan deprem! İşte 8 Eylül Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. İşte 8 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:48
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri, her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          BARTIN'DA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi verisi ile 8 Eylül saat 05:03'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        • 3

          ŞANLIURFA'DA KORKUTAN DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre Şanlıurfa Akçakale, Deyrizor Suriye'de saat 09:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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