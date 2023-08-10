AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemdeki yerini aldı. Bugün yurdumuzun dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geldi. İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri haberimizde...