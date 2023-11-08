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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Antalya'da 4 büyüklüğünün üzerinden korkutan deprem! 8 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Antalya'da 4 büyüklüğünün üzerinden korkutan deprem! İşte 8 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, konumu ve merkez üssüne ilişkin verileri her gün yayınlıyor. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Antalya Korkuteli'nde 4 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldi. İşte 8 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 19:53 Güncelleme: 08.11.2023 - 19:53
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 7 Kasım Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da paniğe yol açan depremin ardından 8 Kasım Çarşamba günü ise Antalya'da sarsıntı hissedilid. İşte 8 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          ANTALYA'DA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 8 Kasım Çarşamba günü saat 15:39'da Antalya Korkuteli'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          AZERBAYCAN'DA KORKUTAN DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 10:08'de Azerbaycan Salyan 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

        • 3

          MARMARA DENİZİ'NDEKİ SARSINTI İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLMİŞTİ!

          AFAD: "Marmara Denizi'nde 7 Kasım Salı akşamı saat 23.05'te yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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