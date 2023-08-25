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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Ağrı'da korkutan deprem! Biraz önce deprem mi oldu? 25 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Ağrı'da deprem! 25 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem olmaktadır. Son olarak Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 16.56'da 3.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean son dakika olarak paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 25 Ağustos Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 19:22 Güncelleme: 25.08.2023 - 19:22
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerin boyutunu, derinliğini ve nerede deprem olduğunu her gün kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Depremi olduğunu düşünen ve hissedenler, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Ağustos 2023 son dakika depremler listesi...

        • 2

          AĞRI'DA DEPREM!

          25 Ağustos Cuma günü saat 16.56'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ PEŞ PEŞE SALLANDI!

          25 Ağustos Cuma günü saat 07.22'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

          24 Ağustos Perşembe günü ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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