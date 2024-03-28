Kahramanmaraş 2.4 ile sallandı! 28 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Gün içinde birçok artçı ve bağımsız deprem meydana gelirken "Az önce deprem mi oldu, nerede?" soruları araştırılıyor. En son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, 28 Mart 2024 Perşembe günü yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü...
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Deprem endişeyi yaşayan vatandaşlar gün içinde son depremler listesini sorguluyor. Yurt genelinde meydana gelen en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için ülkemizde yaşanan son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 28 Mart Perşembe günkü depremler...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:06'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 KM olarak kaydedildi.
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ADANA 3.0 İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:01'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 7 KM olarak ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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