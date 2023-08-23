AFAD ve Kandilli son depremler listesi! İşte 23 Ağustos son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Adıyaman ve Kayseri'de meydana gelen sarsıntı sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 23 Ağustos Çarşamba günü yaşanan depremler...
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Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 23 Ağustos Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
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ADIYAMAN'DA DEPREM!
AFAD verisi ile Adıyaman Çelikhan'da saat 07.02'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
KAYSERİ 4.7 İLE SALLANDI
Dün akşam saatlerinde Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede en büyüğü 2.8 olmak üzere küçük ölçekli sarsıntılar devam ediyor.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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