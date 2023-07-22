Adana ve Malatya'da üst üste depremler! 22 Temmuz AFAD son depremler listesi...
Aktif fay hatları yer alan ülkemizde birçok ilimiz, korkutan deprem haberleriyle gündeme geliyor. Son olarak gün itibariyle Adana ve Malatya'da meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar; deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde aramaları yapıyor. İşte, 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Son dönemde hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi ve gün itibariyle Türkiye, Adana ve Malatya'dan gelen deprem haberleriyle sarsıldı. Söz konusu depremlerin ardından gerek Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD üzerinden paylaşılan son depremler listesini derledik!
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ADANA'DA DEPREM!
AFAD, saat 13.37'de, merkez üssünün Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.43'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, 7 km derinlikte gerçekleşirken çevre ilçelerden de hissedildi.
Malatya Yeşilyurt'ta saat 05.43'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya Pütürge'de saat 02.03'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
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SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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