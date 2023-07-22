ADANA'DA DEPREM!

AFAD, saat 13.37'de, merkez üssünün Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.43'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, 7 km derinlikte gerçekleşirken çevre ilçelerden de hissedildi.

Malatya Yeşilyurt'ta saat 05.43'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya Pütürge'de saat 02.03'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.