Ege depremle sallanıyor! 7 Mart 2024 bugün Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri
Son dakika deprem verileri yakından takip ediliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Edinilen son bilgiye göre; Ege Denizi açıklarında peş peşe depremler yaşandı. Sarsıntı hisseden vatandaşlar için "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 7 Mart 2024 Perşembe günü yaşanan depremler...
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Aktif fay hatları üzerinde yer alan bir deprem ülkesi olarak adlandırılan Türkiye, gün içinde pek çok deprem ile sallanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anlık olarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Yurt genelinde meydana gelen son depremleri haberimizde bir araya getirdik. İşte, 7 Mart 2024 Çarşamba günkü son dakika depremler listesi...
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EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; ilki saat 06:59'da, sonuncusu 07:43'te olmak üzere art arda yedi deprem meydana geldi. Saat 07:27'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 7.57 KM uzaklığında gerçekleşen 2.3 büyüklüğündeki deprem en şiddetlisi olarak belirlendi.
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OSMANİYE DÜZİÇİ 2.4 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, bugün saat 06:18'de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği ise 7 KM olarak ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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