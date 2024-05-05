Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle anbean kaydediliyor. Deprem endişesi yaşayanlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini haberimizde derledik. İşte, 5 Mayıs 2024 Pazar son dakika depremler listesi...