Türkiye’nin aktif deprem kuşağında yer alması sebebiyle gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşlar endişeyle yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğünü araştırıyor. İşte, 5 Haziran 2024 Çarşamba son dakika deprem listesi...