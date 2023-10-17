Peş peşe depremler! 17 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta ve Burdur'da peş peşe depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 17 Ekim 2023 Salı günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...
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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş'ta ve Burdur'da meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 17 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...
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BURDUR'DA DEPREM
Edinilen bilgiye göre, 17 Ekim Salı günü saat 16.57'de Burdur Merkez'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
AFAD tarafından yayınlanan verilere göre saat 16:59'da Kahramanmaraş Göksun'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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