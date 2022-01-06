Denizli'de dehşet! Aldatma şüphesine bombalı tuzak

Korkunç olay, apart işleten Mehmet A.'nın (41) geçen salı günü otomobilinin sol arka çamurluğundan sarkan beyaz poşeti fark etmesiyle ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, poşeti çeken Mehmet A., otomobiline cep telefonu, piller ve kablo düzenekleri yerleştirildiğini görünce düzeneğin patlayıcı olma ihtimalini düşünerek polisi aradı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen ve uzaktan kumandalı olduğu tespit edilen düzeneği kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi.
EVİNDE KISKIVRAK YAKALANDI
Olayla ilgili bombayı yerleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada bombayı yerleştiren kişinin apart işletmecisi Mehmet A.'nın yanında çalışan Derya D.'nın (38) boşanma davası süren kocası Hasan D. olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri dün düzenlediği operasyon ile Hasan D.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan D.'nin evinde özel eğitimli köpek ile arama yapıldı. Denizli Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde, el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler bulunarak el konuldu.
BOMBA YAPMAYI İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞ
Hasan D.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği ve internet sitesinden bomba yapımıyla ilgili bilgi edindiğini söylediği öğrenildi. Hasan D.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Derya D.'nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırlayarak otomobiline koyduğu belirlendi. Ayrıca Hasan D.'nin apart önünde eşi Derya D. ile Mehmet A.'nın aynı anda araca binmesini beklediği ve bu nedenle bombayı patlatmadığı öğrenildi.
3 GÜN BOMBAYLA GEZMİŞ
Otomobiline yerleştirilen bombayı fark ederek ölümden dönen Mehmet A.'nın 3 gün boyunca bombayla gezdiği de ortaya çıktı. Şüpheli Hasan D.'nin eşi Derya D.'nin çalışanı olduğunu söyleyen Mehmet A. "Otomobilimin rengi kırmızı olduğu için park ettikten sonra sol arka tampondan sarkan beyaz poşeti fark ettim. Poşeti çekip çıkarınca bir cep telefonu düştü. Poşetin içinden eski bir ceket çıktı. Aracın altına eğilip baktığımda kablo düzeneğini gördüm. Hemen araçtan uzaklaşarak polisi aradım. Benim aracıma neden bomba konulduğuna bir anlam veremedim. Şüpheli kişinin eşi Derya D. yanımda temizlikçi olarak çalışır. Benim hiçbir ilişkim yok. Neden böyle bir olaya girdiğini anlamış değilim. Bombayı fark etmesem, belki de şimdiye kadar ölebilirdim" dedi. Hasan D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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