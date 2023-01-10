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Denizli'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Buzlanma nedeniyle yaşanan kazada bir işçi servisi devrildi. Olayda 2 kişi öldü, 15 işçi yaralandı

Giriş: 10.01.2023 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Denizli'de buzlanma faciası! Ölenler ve yaralılar var
Denizli'de buzlanma faciası! Ölenler ve yaralılar var
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AA

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Antalya-Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ve Fatma Öztürk'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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