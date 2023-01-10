Denizli'de buzlanma faciası! Ölenler ve yaralılar var

AA'da yer alan habere göre Antalya-Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.