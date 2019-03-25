25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
— AFAD (@AFADBaskanlik) March 25, 2019
SON DEPREMLER - 25 MART
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.03.25 09:37:21 37.4605 29.3537 5.4 -.- 2.0 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 09:36:20 37.5072 29.3753 6.2 -.- 2.8 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 09:31:19 37.4540 29.4265 3.8 -.- 1.9 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 09:28:36 37.3307 29.4373 7.7 -.- 1.6 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 09:18:55 37.4437 29.4548 7.6 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 09:15:27 37.4047 29.4163 4.5 -.- 4.1 4.2 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 09:11:16 39.0522 29.0217 10.9 -.- 1.7 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.03.25 09:04:52 39.1310 29.0508 5.4 -.- 2.3 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.03.25 08:47:44 37.4950 29.4130 6.6 -.- 2.2 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 08:43:56 37.4303 29.4460 13.6 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 08:33:43 37.4823 29.3102 18.3 -.- 1.4 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 08:25:16 37.4950 29.4088 6.4 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 08:24:13 37.4960 29.3785 6.0 -.- 2.0 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 08:17:21 37.4377 29.4268 9.9 -.- 1.7 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 07:48:22 37.5240 29.4737 5.0 -.- 1.6 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 07:24:23 37.4128 29.4763 5.5 -.- 1.7 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 07:05:33 37.5135 29.3783 8.0 -.- 1.7 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 06:36:46 37.5222 29.4075 7.3 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 06:35:45 37.4533 29.5313 8.8 -.- 1.5 -.- KURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 06:32:52 35.8153 29.5867 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.25 05:19:47 37.5230 29.4050 4.9 -.- 3.0 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 04:46:55 38.8208 38.1648 3.5 -.- 1.4 -.- ARMUTLU-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.03.25 04:22:36 37.3903 29.4648 2.2 -.- 1.3 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 04:10:21 37.5158 29.4257 7.9 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 04:05:08 37.5103 29.3968 5.1 -.- 3.2 3.3 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 03:59:49 36.0932 28.9152 9.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.25 03:52:12 37.5442 29.4388 5.4 -.- 1.8 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 03:50:56 37.5370 29.3970 5.0 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 03:38:35 37.5378 29.4057 7.3 -.- 1.6 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 03:29:04 39.4380 24.3410 11.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.25 03:26:27 37.4970 29.4087 10.1 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 03:21:11 37.5060 29.3853 6.4 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 03:17:49 37.5183 29.4012 6.2 -.- 2.0 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 03:13:52 37.5173 29.4177 8.1 -.- 3.0 3.0 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 03:06:59 37.5605 29.4443 2.4 -.- 2.9 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.25 03:04:01 37.5075 29.4160 6.4 -.- 3.0 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
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