Denizde ölü bulunmuştu! Katilin vicdan azabı!

DHA

Muğla Datça'daki Palamutbükü sahilinde, dün saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın noktada bir erkeğe ait cansız beden görenler, jandarmaya haber verdi.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

DHA'da yer alan habere göre ihbarla gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin, evli ve 1 çocuk babası Fırat Koç'a (38) ait olduğunu belirlendi.

AŞÇILIK YAPIYORDU

Mardin'den bir süre önce iş için Datça'ya taşındığı öğrenilen Koç'un aşçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Fırat Koç'un 20 gündür ise evine gitmediği ortaya çıktı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cesedi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Katil zanlısı Ömer Şen, jandarmaya teslim oldu.

KATİL JANDARMAYA TESLİM OLDU

Koç'u aralarındaki husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize atarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Şen (31), Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarmaya teslim oldu.