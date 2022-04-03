Denizde bulduğu madde patlayınca kolu koptu!

AA

Olayda arkadaşıyla balık avlamak için tekneyle açılan Tugay Gürtekin (55), denizde gördüğü siyah poşeti aldı.

AA'da yer alan habere göre, poşeti açtığı sırada meydana gelen patlama sonucu Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu.

JARDARMA EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Tekneyle kıyıya ulaştırılan Gürtekin, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürtekin'in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, jandarma ekiplerinin poşetteki patlayıcı maddenin ne olduğunu ve bölgeye nasıl geldiğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.