İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Bandırma’ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 16 Ocak’taki Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO SEFERLERİ DE İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.