Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında, 1'i muvazzaf 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün, örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, biri aktif görevde, 4'ü ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılan, 2'si emekli ve 3'ü eski askeri öğrenci olan şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Bu şüphelilerden birinin ByLock kullanıcısı olduğu, 7'si hakkında ise aleyhe beyan bulunduğu ifade edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği, şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı kaydedildi.