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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen 59. başkanlık seçimlerini kazandıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ancak oylar hala sayılmaya devam ediyor, uzmanlar Trump'ın zafer ilanının erken olduğun, Biden'ın hala seçimi kazanma şansı olduğunu söylüyor.

Yarışın gidişatı belli eyaletlerdeki oylara bağlı. Hem 74 yaşındaki Trump'ın hem de 77 yaşındaki Biden'ın, seçimi kazanmak için gereken 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump henüz oylar sayılırken, "Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak. Biz şu anda kazançlı durumdayız. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Biden ise, oylar sayılmaya başlandığında yarışı kazanacağından emin olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra, Trump zafer ilan etmek için Beyaz Saray'da konuştu ve avukatlarının, ne iddia edeceklerini belirtmeden davasını ABD Yüksek Mahkemesine götüreceklerini söyledi.

POSTAYLA OY KULLANIMI ÇOK FAZLA

Ülke genelinde sandıklar kapandı ve oylama durdu, ancak ABD eyaletlerindeki seçim yasaları tüm oyların sayılmasını gerektiriyor ve birçok eyaletin oy pusulaları saymayı bitirmesi günler alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl insanlar postayla geçmişe kıyasla daha fazla oy kullandı. ABD'de seçim gününe kadar yaklaşık 100 milyon seçmen posta yoluyla oy kullandı, ve seçime de rekor sayıda katılım sağlandı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Biden oy sayımının geç biteceğini düşündüğü için, 2016'da Trump'ı Beyaz Saray'a gönderen Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania'nın sözde “mavi duvar” eyaletlerinden umutlu. Biden Wisconsin'de dar bir liderliğe sahipken, Michigan ve Pennsylvania'da Trump önde.

Demokratların umutlu olduğu kısım, yüksek sayıda posta yoluyla oy gönderilen yerlerde pusulalarının tamamen sayılması gerek. Bu üç eyaleti kazanmak, Biden'a zafer kazandırmak için yeterli olacaktır.

Pennsylvania olmasa bile, Biden'ın Arizona, Michigan ve Wisconsin'de zafer kazanması ve Nevada'yı elinde tutması kendisine Beyaz Saray'ın yolunu açacaktır.

Trump, Florida, Ohio ve Teksas eyaletlerini kazandı ve Biden'ın kesin bir erken zafer umutlarını boşa çıkardı. Ancak Biden, üç önemli eyaleti alarak kazanma yolunda emin olduğunu söyledi.

BIDEN NE DEDİ?

"Bugün buradayım, şunu söylemek için buradayım. Seçimi kazanmak için doğru yolda ilerliyoruz. Daha önce hiç karşılaşılmadık sayıda postayla oy kullanıldı, bu yüzden hepsinin sayılmasını bekleyeceğiz. Ama kendimizi iyi hissediyoruz.

Arizona'dan ve Minnesota'dan iyi haberler geldi. Wisconsin ve Michigan ile ilgili de iyi hissediyoruz. Yarın sabah kadar sonuçları öğrenebiliriz ama belki biraz daha uzun da sürebilir. Bu uzun sürecek.

İnancınızı kaybetmeyin bu seçimi kazanacağız."

TRUMP NE DEDİ?

"Michigan ve Wisconsin'de de biz kazanıyoruz. Teksas Valisi beni aradı ve kutladı. Tam olarak sayım bitmek üzere.

Bir anda her şey durdu. Ciddi hile var, Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz. Ulusun iyiliği için dürüstlüğün sağlanması lazım. Biz bu seçimi kazanmak üzereydik. Ve açıkçası biz bu seçimi kazandık."