Demet Şener, 2015 yılında evlendiği İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski manken geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şener, ikinci kez nikah masasına oturuyor.

Demet Şener ile Cenk Küpeli evlilik kararı aldı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Şener, "Gelinlik giyeceğim. Evlilik sözleşmesi yapmadık, aşkla evleniyoruz. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Daha nikah şahitlerimiz belli değil" dedi.