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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: DEM Parti'nin başvurusu hakkında açıklama | Son dakika haberleri

        DEM Parti'nin başvurusu hakkında açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin İmralı başvurusu ile ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:39
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        DEM Parti'nin başvurusu hakkında açıklama
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin, "Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak" dedi.

        DHA'nın haberine göre Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri oturumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Tunç, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme başvurularına ilişkin, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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