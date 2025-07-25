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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti | Son dakika haberleri

        DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

        DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol yer alıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:11
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        DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
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        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

        Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

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